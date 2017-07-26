Владимир Аликин представил своих кандидатов в Совфед
Сегодня кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России» Владимир Аликин сдал документы на регистрацию в избирательную комиссию Пермского края.
Сегодня кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России» Владимир Аликин сдал документы на регистрацию в избирательную комиссию Пермского края.
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Помимо листов поддержки кандидат представил три кандидатуры в состав Совета Федерации: председателя регионального отделения «Справедливой России» Веронику Куликову, главного врача ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Чусовой» Ирину Злобину и депутата Лысьвенской городской думы Андрея Кобелева.
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Ранее документы на регистрацию и список кандидатов в сенаторы представили врио губернатора Пермского края и кандидат на пост главы региона от «Единой России» Максим Решетников, а также кандидат от КПРФ Ирина Филатова.
Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября.