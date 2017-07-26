Владимир Аликин представил своих кандидатов в Совфед

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения партии, кандидат предоставил 245 подписей депутатов представительных органов разного уровня и глав муниципальных образований края, необходимых для прохождения муниципального фильтра.



Помимо листов поддержки кандидат представил три кандидатуры в состав Совета Федерации: председателя регионального отделения «Справедливой России» Веронику Куликову, главного врача ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Чусовой» Ирину Злобину и депутата Лысьвенской городской думы Андрея Кобелева.



Как сообщают в пресс-службе крайизбиркома, период приема документов продлится до 18.00 часов 26 июля 2017 года. Для проверки достоверности указанных сведений, проверки листов поддержки кандидата со стороны муниципальных депутатов и глав, а также принятия решения о возможности регистрации кандидатов избирательной комиссии отводится 10 дней с момента подачи документов.



Ранее документы на регистрацию и список кандидатов в сенаторы представили врио губернатора Пермского края и кандидат на пост главы региона от «Единой России» Максим Решетников, а также кандидат от КПРФ Ирина Филатова.



Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября.