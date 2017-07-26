Стало известно, куда ушла Людмила Чекалина, покинув омский Минкульт

Сама Людмила Чекалина возглавила Исторический архив. По данным наших источников, желание этого назначения было обоюдным — и со стороны властей, и со стороны самой Чекалиной.

«Она успешно и давно работает в этой сфере. Ольга Пугачева недавно ушла на пенсию, но я предложил ей должность заместителя руководителя архива. С Чекалиной они будут работать в паре», — прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.