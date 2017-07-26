Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Напиток власти: что известно об алкогольных предпочтениях Путина
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Машины смертников «Исламского государства»
12:53 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, куда ушла Людмила Чекалина, покинув омский Минкульт

Как сообщал «СуперОмск», сегодня была освобождена от должности заместитель министра культуры Омской области Людмила Чекалина.

Ее место заняла кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Анна Статва.

Сама Людмила Чекалина возглавила Исторический архив. По данным наших источников, желание этого назначения было обоюдным — и со стороны властей, и со стороны самой Чекалиной.

«Она успешно и давно работает в этой сфере. Ольга Пугачева недавно ушла на пенсию, но я предложил ей должность заместителя руководителя архива. С Чекалиной они будут работать в паре», — прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь