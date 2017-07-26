Стало известно, куда ушла Людмила Чекалина, покинув омский Минкульт
Как сообщал «СуперОмск», сегодня была освобождена от должности заместитель министра культуры Омской области Людмила Чекалина.
Как сообщал «СуперОмск», сегодня была освобождена от должности заместитель министра культуры Омской области Людмила Чекалина.
Ее место заняла кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Анна Статва.
Сама Людмила Чекалина возглавила Исторический архив. По данным наших источников, желание этого назначения было обоюдным — и со стороны властей, и со стороны самой Чекалиной.
«Она успешно и давно работает в этой сфере. Ольга Пугачева недавно ушла на пенсию, но я предложил ей должность заместителя руководителя архива. С Чекалиной они будут работать в паре», — прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.