Глава Башкирии рассказал о конфликте интересов в республике

Вчера, 25 июля, в Доме правительства Башкирии обсуждали проблемы коррупции. Заседание комиссии проводил глава региона Рустэм Хамитов. Одной из главных тем обсуждения стал конфликт интересов — ситуация, в результате которой кресла чиновников и крупных бизнесменов, получающих контракты, занимают родственники или близкие друзья.

— То, что нам нужно активнее заниматься этим направлением, показали проверки администрации президента, — обратился к участникам заседания Хамитов. — В этом году сотрудники аппарата совбеза республики также выявили недостатки, в частности, в минздраве и администрации Татышлинского района.