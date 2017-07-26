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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии рассказал о конфликте интересов в республике

Рустэм Хамитов призвал активнее бороться с этой проблемой.

Вчера, 25 июля, в Доме правительства Башкирии обсуждали проблемы коррупции. Заседание комиссии проводил глава региона Рустэм Хамитов. Одной из главных тем обсуждения стал конфликт интересов — ситуация, в результате которой кресла чиновников и крупных бизнесменов, получающих контракты, занимают родственники или близкие друзья.

— То, что нам нужно активнее заниматься этим направлением, показали проверки администрации президента, — обратился к участникам заседания Хамитов. — В этом году сотрудники аппарата совбеза республики также выявили недостатки, в частности, в минздраве и администрации Татышлинского района.

По словам главы региона, многие чиновники уже лишились своих мест из-за конфликта интересов.

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