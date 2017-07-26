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13:24 (мск), источник: Вести - Омск

Губернатор Виктор Назаров предложил ужесточить меры контроля

Губернатор Виктор Назаров предложил пожизненно лишать прав водителей, которые второй раз попались нетрезвыми за рулем.

Областная комиссия по безопасности обсудила вопросы дополнительного контроля за пассажирским транспортом и обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Поводом для внеочередного заседания стала аварийность на омских дорогах.

Сообщения о ДТП поступают практически каждый день. Только за эти выходные в автоавариях погибли семь человек, в том числе дети. По данным омской Госавтоинспекции за полгода в авариях с участием пассажирского транспорта также погибли 9 человек.

Есть случаи, когда некоторые водители автобусов находились за рулем в нетрезвом виде.

Виновных привлекли к ответственности. Основываясь на данные печальной статистики, глава региона предложил ужесточить меры контроля в отношении именно пьяных водителей. Существующие меры воздействия, по мнению губернатора, не пугают владельцев машин.

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