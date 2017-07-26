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13:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершена регистрация кандидатов в депутаты местных советов

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане завершен этап регистрации депутатов представительных органов местного самоуправления. На 256 мандатов претендуют 847 кандидатов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Хайдар Валеев на совещании в ЦИК РБ.

Как пояснил главный организаторов выборов в республике, 244 кандидата представлены партией «Единая Россия», 239 — ЛДПР, 108 — «Справедливая Россия», 22 — «Патриоты России», 30 — КПРФ; по одному кандидату — от партий «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за справедливость», «Зеленые». Зарегистрирован 201 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Хайдар Валеев рассказал о предстоящих обучающих семинарах, акцентировал внимание на техническом оснащении комиссий и финансировании избирательных кампаний.

Завершая совещание, председатель ЦИК РБ отметил, что выборы на территории республики 10 сентября 2017 года пройдут с применением новой технологии изготовления итоговых протоколов УИК с использованием QR-кода.

В единый день голосования в Башкортостане будут замещаться 256 депутатских мандатов. Всего пройдет 171 избирательная кампания, в том числе три основных: в Советы городских поселений городов Белорецк и Бирск, а также выборы депутатов Юматовского сельсовета Уфимского района.

Ожидается 168 дополнительных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней. Обеспечивать местные выборы будут 49 территориальных избирательных комиссий.

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