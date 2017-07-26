В минспорта Омской области допустили разрушение СКК им. Блинова

По их словам, действительно имеется возможность того, что арена будет полностью разрушена, так как ее состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«Ситуация по данному спортивному объекту возникла не сегодня, она давно находится на контроле. И нужно отметить, что она реально очень сложная. Закрыть данный объект или разрушить — это самое простое решение. А мы боремся за сохранение спортивного объекта», — заявил первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Андрей Хромов.

Естественно, чиновники прикладывают все усилия, дабы не допустить разрушения арены, так как это здание прочно ассоциируется с городским обликом. Однако на пути к спасению СКК нужно решить множество проблем.

«На сегодняшний день после проведенной экспертизы было принято решение закрыть входную группу и доступ к арене. Совместно с руководством СКК им. Блинова мы ищем выход из сложившейся ситуации. Для того чтобы наладить стабильную работу данного комплекса, необходимо решить не только финансовые, технические вопросы, но и по безопасности», — поясняет Хромов.