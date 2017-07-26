Воронежский губернатор ведет переговоры по сотрудничеству с немецкими предприятиями

Источник: Новости Воронежа

Воронежский губернатор сейчас находится с рабочим визитом в Германии. Глава региона уже провел переговоры с промышленными предприятиями ФРГ.

Делегация ознакомилась с производством и обсудила перспективы сотрудничества с воронежскими предприятиями.

Так, предприятие «Тимм Электроник» (Timm Elektronik GmbH) занимается разработкой и производством электронных модулей, измерительного и испытательного оборудования для нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов.

Также губернатор посетил частное семейное предприятие «Амандус Каль» (Amandus Kahl). Компания со столетней историей производит оборудование по гранулированию бытовых отходов и утилизации покрышек.

«Проблема утилизации и переработки отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий актуальна и для нашего региона», — отметил Алексей Гордеев.