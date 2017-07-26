Куйвашев стал шестым кандидатом в губернаторы Свердловской области, сдавшим в избирком подписи депутатов
Екатеринбург. 26 июля.
Екатеринбург. 26 июля.
Е. Куйвашев сдал листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также ряд других документов.
Как сообщалось, документы принимаются до 18:00 по местному времени (16:00 мск) среды.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от 11 претендентов, один из них, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах.
Пятеро кандидатов (Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ и Константин Киселев от «Зеленых») представили в избирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и другие необходимые для регистрации документы.