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15:03 (мск), источник: Интерфакс

Куйвашев стал шестым кандидатом в губернаторы Свердловской области, сдавшим в избирком подписи депутатов

Екатеринбург. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в последний день приема документов для участия в выборах главы региона предоставил их в региональную избирательную комиссию, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в департаменте информполитики губернатора.

Е. Куйвашев сдал листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также ряд других документов.

Как сообщалось, документы принимаются до 18:00 по местному времени (16:00 мск) среды.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от 11 претендентов, один из них, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах.

Пятеро кандидатов (Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ и Константин Киселев от «Зеленых») представили в избирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и другие необходимые для регистрации документы.

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