Куйвашев стал шестым кандидатом в губернаторы Свердловской области, сдавшим в избирком подписи депутатов

Е. Куйвашев сдал листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также ряд других документов.

Как сообщалось, документы принимаются до 18:00 по местному времени (16:00 мск) среды.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от 11 претендентов, один из них, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах.