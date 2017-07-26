Пермский край посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Глава федерального Минздрава уже посещала Пермь в марте 2016 года. Тогда вместе с полпредом Михаилом Бабичем она посетила ЗАО «Медисорб», где им был продемонстрирован инвестиционный проект по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов. Также она обсудила краевыми властями ситуацию в системе здравоохранения края.