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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Пермский край с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Об этом «Эху Москвы» рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Ильдар Миннуллин, который оценивал состояние службы скорой медицинской помощи Прикамья.

Глава федерального Минздрава уже посещала Пермь в марте 2016 года. Тогда вместе с полпредом Михаилом Бабичем она посетила ЗАО «Медисорб», где им был продемонстрирован инвестиционный проект по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов. Также она обсудила краевыми властями ситуацию в системе здравоохранения края.

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