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15:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций

Еврокомиссия готова принять экстренные меры в случае, если санкции США против России поставят под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза, говорится в заявлении председателя комиссии Жана-Клода Юнкера, опубликованном после его встречи с еврокомиссарами в среду.

Источник: Reuters

Интересы США не должны иметь приоритет над энергобезопасностью Европы, заявил Юнкер. «Одобренный в США законопроект может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые отразятся на интересах ЕС в области энергетической безопасности», — приводятся в заявлении слова главы Еврокомиссии.

Так, в ЕС опасаются, что новые американские санкции могут препятствовать развитию системы трубопроводов, которая используется для транспортировки российского газа через Украину в Европу.

«Поэтому сегодня комиссия приняла решение, что в случае, если наши интересы не будут в достаточной мере учтены, мы будем готовы принять соответствующие меры в течение нескольких дней», — говорится в заявлении. О каких мерах идет речь, в тексте не уточняется.

При этом в Еврокомиссии отметили, что в целом ЕС по-прежнему намерен придерживаться санкционного режима с тем, чтобы добиться выполнения Россией Минских соглашений. «Это ключевая цель, общая для ЕС и США», — говорится в заявлении.

Проекты под угрозой

В Еврокомиссии выразили беспокойство по поводу того, что санкции ставят под угрозу разрабатываемый «Газпромом» проект завода Балтийский СПГ, который должен быть запущен в 2020 году для поставки в Европу до 15 млн тонн сжиженного газа в год.

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Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, позволяющий американским властям вводить новые санкции против инвесторов из любой страны за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

Сам документ никаких санкций не вводит.

При этом в разделе законопроекта о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2» из России по дну Балтийского моря в Германию.

В России новую инициативу США раскритиковали. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что с его принятием мир может вступить в новую «холодную войну», а глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков — что он знаменует «новый этап конфронтации».

Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европейский союз.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Андрей .
молодцы, ответный ход.
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Иван Петров
Неужели начали иметь своё мнение. Пущай это же сименсу растолкуют.
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Евросоюз нашел защитника от пагубных санкций США
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15:42 (мск)© Ньюстюб
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