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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Ульяновской области объявил в регионе «десятилетие доброты»

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о реализации в регионе программы «Десятилетие доброты», направленной на гуманизацию общественной среды в регионе.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в обществе накопилось много негатива, и нам нужно сделать так, чтобы люди стали добрее, отзывчивее, сердечнее. Мы приняли решение в рамках объявленного президентом Десятилетия детства воспитать поколение доброты. Для себя в Ульяновской области мы определили именно такой статус», — приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства слова Морозова.

Основными задачами проекта должны стать расширение участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, развитие проектов в сфере духовного воспитания, поддержка социальных инициатив, пропаганда семейных ценностей.

По информации пресс-службы, работа будет вестись по шести направлениям.

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«Первое — воспитание “Поколения добра” — связано с обучением детей, популяризацией идей милосердия, внедрением благотворительности и волонтерства в работу образовательных учреждений. Второе — “Добро к ближнему” — включает мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, религиозные проекты», — говорится в сообщении.

Направление «Эко-добро» предусматривает работу по улучшению экологической обстановки, в том числе благотворительные субботники, пропаганду заботы об окружающей среде.

Создание на территории Ульяновской области мест для комфортного отдых и досуга будет вестись в рамках направления «Территория добра». «Культура добра» подразумевает пропаганду волонтерства и милосердия через трансляцию произведений искусства (благотворительные показы спектаклей, кинофильмов, фотовернисажей, художественных выставок).

«Шестым направлением работы станет “Агентство позитивных новостей”, которое займется информационным освещением позитивных событий, происходящих на территории Ульяновской области», — сообщают в пресс-службе. Программа рассчитана на 2017−2027 годы. Планируется, что старт Десятилетию доброты будет дан 1 сентября.

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