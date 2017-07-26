Губернатор Ульяновской области объявил в регионе «десятилетие доброты»

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в обществе накопилось много негатива, и нам нужно сделать так, чтобы люди стали добрее, отзывчивее, сердечнее. Мы приняли решение в рамках объявленного президентом Десятилетия детства воспитать поколение доброты. Для себя в Ульяновской области мы определили именно такой статус», — приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства слова Морозова.

Основными задачами проекта должны стать расширение участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, развитие проектов в сфере духовного воспитания, поддержка социальных инициатив, пропаганда семейных ценностей.

По информации пресс-службы, работа будет вестись по шести направлениям.

«Первое — воспитание “Поколения добра” — связано с обучением детей, популяризацией идей милосердия, внедрением благотворительности и волонтерства в работу образовательных учреждений. Второе — “Добро к ближнему” — включает мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, религиозные проекты», — говорится в сообщении.

Направление «Эко-добро» предусматривает работу по улучшению экологической обстановки, в том числе благотворительные субботники, пропаганду заботы об окружающей среде.

Создание на территории Ульяновской области мест для комфортного отдых и досуга будет вестись в рамках направления «Территория добра». «Культура добра» подразумевает пропаганду волонтерства и милосердия через трансляцию произведений искусства (благотворительные показы спектаклей, кинофильмов, фотовернисажей, художественных выставок).