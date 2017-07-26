Жорес Алферов: «Самарский университет — один из лучших вузов страны»

Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир» в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. «Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича», — рассказал Евгений Шахматов.