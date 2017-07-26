Жорес Алферов: «Самарский университет — один из лучших вузов страны»

Во встрече приняли участие супруга академика Тамара Дарская, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, президент Самарского университета Виктор Сойфер и ректор вуза Евгений Шахматов.
Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир» в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. «Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича», — рассказал Евгений Шахматов.
Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. «Видно, что Самара в этом направлении развивается. Самарский университет один из лучших вузов нашей страны», — подчеркнул ученый. В ходе беседы главы региона и ученого обсуждалось и развитие в Самарской области академической науки в целом.