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18:03 (мск), источник: Volga News

Жорес Алферов: «Самарский университет — один из лучших вузов страны»

В среду, 26 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с лауреатом Нобелевской премии, почетным доктором, членом наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Жоресом Алферовым.

Источник: Volga News

Во встрече приняли участие супруга академика Тамара Дарская, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, президент Самарского университета Виктор Сойфер и ректор вуза Евгений Шахматов.

Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир» в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. «Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича», — рассказал Евгений Шахматов.

Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. «Видно, что Самара в этом направлении развивается. Самарский университет один из лучших вузов нашей страны», — подчеркнул ученый. В ходе беседы главы региона и ученого обсуждалось и развитие в Самарской области академической науки в целом.

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