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16:16 (мск), источник: Sputnik.md

Посла России вызвали в МИДЕИ Молдовы

Посла России вызвали в МИД Молдовы в связи с мероприятиями, посвященными 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало в среду посла России Фарита Мухаметшина в связи с планируемым участием российской делегации в мероприятиях в непризнанной ПМР, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в регионе, сообщили в пресс-службе МИД.

В 2017 году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

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Как заявили в министерстве, «внимание российского дипломата в очередной раз обратили на нецелесообразность организации в одностороннем порядке мероприятий, посвященных 25-летию начала миротворческой операции на Днестре с участием артистов и официальных делегаций Российской Федерации, ссылаясь в связи на то, что такие действия могут нанести ущерб молдавско-российским отношениям».

«Кишинев хочет, чтобы эти отношения были дружественными, надежными и со взаимным уважением», — говорится в сообщении.

Молдавский МИД еще раз заявил о необходимости преобразования действующей миротворческой операции в Приднестровье в многонациональную миссию с международным мандатом.

Парламентская коалиция Молдовы утвердила в минувшую пятницу декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали Россию завершить процесс вывода оружия и военной техники. Никаких юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в Приднестровье.

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