«Ничего не сделано, друзья мои, ничего не сделано!». Джон Маккейн впервые выступил в Сенате после операции на мозге. Видео

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-76982440&id=456239498&hash=aa00bdb1dfd79f9e&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джон Маккейн, сенатор

Многие из вас в последние дни поддержали меня заботой и молитвами, и мне это очень важно — правда важно. Столько людей сказали обо мне приятные слова, что, кажется, некоторые из вас меня с кем-то перепутали. Я ценю, тем не менее, каждое слово, даже если многие из этих слов мной не заслужены.

Но ничего не сделано, друзья мои, ничего не сделано! Единственное, что мы сделали, — мы утвердили Нила Горсача судьей Верховного суда. Наша система медицинского страхования — это бардак. Мы все это знаем. И те, кто поддерживают Obamacare, и те, кто против нее. Нужно что-то сделать. Мы, республиканцы, искали способ заменить эту систему страхования чем-то другим, не заплатив за это страшной политической цены. Мы пока не нашли решения, и я не уверен, что мы это сделаем.

Я отправляюсь домой на некоторое время, чтобы немного подлечиться. Я приложу все силы, чтобы вернуться сюда, и многие из вас еще пожалеют обо всем хорошем, что обо мне сказали. И надеюсь, я еще докажу, что это большая честь — служить американскому народу вместе с вами.