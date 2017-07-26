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16:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В Белореченском районе из-за утраты доверия уволили главного архитектора

В Белореченском районе уволили начальника управления архитектуры и градостроительства.

Источник: ЮГА.ру

Во время проведения проверки прокуратура обнаружила, что администрация района длительно не утверждает схемы рекламных конструкций и размещает их без торгов и в отсутствие действующих разрешений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Чтобы устранить нарушения прокуратура внесла главе района представление, но тот не принял мер к исправлению ситуации. Надзорное ведомство обратилось в суд. Белореченский районный суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Демонтировано 50 незаконных конструкций, в бюджет поступило более 165 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура выяснила, что несколько незаконных рекламных конструкций установила супруга начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района. При этом он не сообщил о конфликте интересов. Чиновника уволили в связи с утратой доверия.

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