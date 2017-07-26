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16:27 (мск), источник: Nur.kz

Что изменится в гражданском и административном кодексах Казахстана

Поправки уже утверждены Назарбаевым.

Источник: Nur.kz

11 июля Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в ряд актов Гражданского кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. 25 июля они были введены в действие, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт генеральной прокуратуры Казахстана.

Так, главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

В законодательство внесен целый ряд поправок.

Изменения коснулись и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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Главное новшество касается порядка пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам.

Теперь Председатель Верховного Суда и председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда смогут инициировать пересмотр постановлений суда.

Для этого лица, привлеченные к административной ответственности, потерпевшие, их законные представители, защитники и представители юридических лиц, вправе самостоятельно обратиться в Верховный Суд с ходатайством о внесении представления.

Такое же право предусматривается и для центральных органов.

Ходатайство о внесении представления должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 848 КоАП.

При этом в обязательном порядке в ходатайствах участники процесса должны указать на наличие оснований в каких случаях:

  • исполнение оспариваемого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;
  • постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;
  • постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.

Аналогичные требования предусмотрены для ходатайства о принесении кассационного протеста, подаваемого в органы прокуратуры.

В силу части 5 статьи 851 КоАП названные основания являются исключительными случаями, когда Верховный Суд вправе пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты по делам об административных правонарушениях.

Изменения коснутся и порядка обжалования решений судов по гражданским делам.

Согласно новой редакции статьи 435 Гражданского процессуального кодекса, по ходатайствам участников процесса генеральный прокурор вправе приносить протесты только по гражданским делам, рассмотренным с участием прокуроров.

Часть 2 статьи 54 Гражданского процессуального кодекса обязывает прокурора участвовать только в трех случаях, если спор затрагивает интересы государства, общества и граждан, которые самостоятельно не могут себя защитить.

Это значит, что рассматривать ходатайства о принесении протестов в Верховный Суд на судебные акты по другим спорам генеральная прокуратура больше не сможет.

Граждане и юридические лица должны будут обжаловать вступившие в силу решения только в Верховный Суд.

Также в исключительных случаях судебные акты могут быть пересмотрены по представлению Председателя Верховного Суда.

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