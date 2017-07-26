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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Президент США Дональда Трамп запретил трансгендерам служить в американских вооруженных силах.

Источник: AP 2017

Об этом политик написал в Twitter.

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«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.

В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил.

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don’t ask, don’t tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

Комментарии
6
Другой Мир
Ну вот, половина армии США в один момент стали дембелями)
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Любовь Михайлова
Ай, красавчик))) Нет больше армии США.
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дядя Коля
Ой , лихоньки.... Ой , тошеньки.....И кто же теперь служить - то будет в ейной армии. Они там ведь все трансгенныи.....яноти бясхвостыи !
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