Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Источник: AP 2017

Об этом политик написал в Twitter.

«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.

В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил.