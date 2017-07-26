Аксенов отменил видеосовещания с главами муниципалитетов

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в ходе такого совещания в среду.

«Мы более полутора лет проводили совещания в таком режиме видеоконференцсвязи. Считаю, что данный режим, который был очень эффективным во время ситуации, связанной с отключением электроэнергии (после блэкаута осенью 2015 года — ред.)… был результативен, мы добивались намеченных показателей. Однако, как и любой проект, он потихоньку приходит к завершению, в том плане, что, к сожалению, страдает эффективность и результативность нашей работы, не всегда видна ситуация четкая и ясная на местах, нет понимания детального, что все-таки происходит непосредственно в муниципальных образованиях. Поэтому решение мной принято, что сегодня мы проводим с вами в таком режиме совещание в последний раз», — отметил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что до 1 сентября произойдет переформатирование совещание.

«Я считаю, что мы с вами сможем улучшить качество этой работы, чаще бывая на местах, выезжая в регионы, встречаясь на месте с людьми. Я еще окончательно формат сам, систему, не определил, но считаю, что формат, который был, себя исчерпал», — пояснил глава Республики.