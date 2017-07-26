Аксенов отменил видеосовещания с главами муниципалитетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от совещаний с главами муниципальных образований в формате видеоконференцсвязи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от совещаний с главами муниципальных образований в формате видеоконференцсвязи.
Об этом он сообщил в ходе такого совещания в среду.
«Мы более полутора лет проводили совещания в таком режиме видеоконференцсвязи. Считаю, что данный режим, который был очень эффективным во время ситуации, связанной с отключением электроэнергии (после блэкаута осенью 2015 года — ред.)… был результативен, мы добивались намеченных показателей. Однако, как и любой проект, он потихоньку приходит к завершению, в том плане, что, к сожалению, страдает эффективность и результативность нашей работы, не всегда видна ситуация четкая и ясная на местах, нет понимания детального, что
«Я считаю, что мы с вами сможем улучшить качество этой работы, чаще бывая на местах, выезжая в регионы, встречаясь на месте с людьми. Я еще окончательно формат сам, систему, не определил, но считаю, что формат, который был, себя исчерпал», — пояснил глава Республики.
Он предположил, что главы администраций муниципалитетов будут участвовать один раз в месяц в заседании Совета министров РК. «Скорее всего, формат будет такой, что у нас каждую последнюю неделю месяца будет проведения Совет министров с участием прямым всех глав муниципальных образований и будет посвящено только муниципалитетам. Остальная часть времени в том числе будет направлена на полевую работу… Нужны более плотные контакты с людьми, нужно более четкое и глубокое знание ситуации на местах, чего мы, к сожалению, на совещаниях в режиме видеоконференцсвязи определить не можем», — заключил Аксенов.