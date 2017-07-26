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17:07 (мск), источник: Sputnik.by

Ирак просит Беларусь помочь восстановить разрушенный Мосул

На восстановление зданий, систем водоснабжения в разрушенном городе понадобятся миллиарды долларов, страна остро нуждается в международной помощи, заявили в иракской дипмиссии в Минске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Посольство Ирака в Беларуси просит белорусские строительные компании помочь восстановить дома в Мосуле, разрушенные в результате взрывов самодельных бомб.

Цитадель боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, город Мосул, был официально объявлен освобожденным от террористов 10 июля, в городе разрушены дома, нарушено водоснабжение и энергосбережение.

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В посольстве Ирака в Минске заявили, что освобождение Мосула — это только начало на пути полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство», в Ираке его называют ДАИШ.

«Мы остро нуждаемся в международной помощи. И я призываю белорусские строительные компании помочь в восстановлении электро- и водоснабжения в разрушенных районах Ирака», — заявил в эфире ОНТ временный поверенный в делах посольства Ирака в Беларуси: Али Осам Абед Али.

Он отметил, что страна после атак террористов нуждается в международной помощи.

«Я убежден, и это мнение правительства Ирака — победа в Мосуле ускорит победу над группировкой ДАИШ и в Сирии также. Следующий этап — восстановление поврежденных войной районов. Это дорогая операция. Миллиарды долларов», — сказал он.

В Мосуле до сих пор взрываются мины, оставленные боевикам, в городе взорваны мечети, жилые дома, в больницы продолжают поступать местные жители, которые подорвались на растяжках.

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