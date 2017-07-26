Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства
В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания.
В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания.
В единый день голосования 10 сентября выборы разного уровня пройдут в 82 субъектах РФ. С 26 июля территориальные избирательные комиссии начинают принимать заявления от граждан, которые хотят проголосовать там, где они будут фактически находиться, а не по месту регистрации. Это первые выборы в России, на которых будет протестирована новая система взамен открепительных удостоверений. ТАСС рассказывает, кого это коснется и как теперь голосовать не по прописке.
В каких регионах отменили открепительные
Новый порядок голосования не по месту жительства коснется граждан, которые проживают в 20 регионах, где в 2017 году выбирают губернаторов или депутатов законодательных собраний субъектов РФ. Это республики Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Ярославская области и город Севастополь.
В этих регионах избирателям теперь нужно подавать в избирком специальные заявления, чтобы их включили в списки для голосования на участке в другом городе. В остальных регионах пока
Куда и когда подавать заявление
Заявление о включении вас в списки избирателей можно подать там, где вы собираетесь проголосовать. За 45 дней до выборов вы можете обратиться в местную территориальную избирательную комиссию, а за 10 дней до выборов — в участковую.
То же самое вы можете сделать в своем избиркоме, если еще не уехали, но точно знаете, что в этот день будете находиться в другом месте. Информацию о вас передадут на конкретный участок, там вас включат в список, и вы сможете проголосовать.
Крайний срок подачи таких заявлений — за пять дней до голосования.
Что делать, если я не успел
Если до выборов осталось меньше пяти дней, а вы вдруг решили голосовать не по месту прописки, вы можете подать заявление в свою участковую комиссию. Это нужно будет сделать не позднее 14.00 субботы — дня, предшествующего дню голосования.
На ваше заявление наклеят специальную марку. С таким заявлением и паспортом вы придете голосовать на специальный участок в том населенном пункте, где будете находиться в единый день голосования. Там фрагмент этой марки отклеят и приклеят напротив ваших данных в списке избирателей, а само заявление у вас изымут.
Что делать жителям остальных регионов
Если вы живете в другом регионе, чтобы проголосовать не по месту регистрации, вам
Кому задать вопросы, если я ничего не понял
С 26 июля работает