Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU —
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU —
«Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», — написал Мосийчук в фейсбуке.
Позже информированный источник в беседе с «Интерфаксом» подтвердил эту информацию.
«Действительно, такое решение есть. Указ (Порошенко) уже подписан», — сказал источник агентства в среду.
Издание «Страна» также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п. 2 ст. 19 закона о гражданстве: «Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст. 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов».
Гражданство Украины Саакашвили было предоставлено указом президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА
Вечером 9 ноября Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника. Впоследствии Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию на Украине.