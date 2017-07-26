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17:32 (мск), источник: Интерфакс

Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства, утверждает депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники.

Источник: AP 2017

«Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», — написал Мосийчук в фейсбуке.

Позже информированный источник в беседе с «Интерфаксом» подтвердил эту информацию.

«Действительно, такое решение есть. Указ (Порошенко) уже подписан», — сказал источник агентства в среду.

Издание «Страна» также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п. 2 ст. 19 закона о гражданстве: «Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст. 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов».

Агентство «Интерфакс» пока не располагает подтверждением данной информации от официальных структур.

Гражданство Украины Саакашвили было предоставлено указом президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что «устал от постоянного обмана и коррупции», в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника. Впоследствии Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию на Украине.

Комментарии
1
Другой Мир
Предатели и прихвостни не нужны даже в Украине, многим и в России стоит задуматься на эту тему...
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