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17:33 (мск), источник: Sputnik.md

Додон прокомментировал вызов посла России в МИДЕИ

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вызов посла России в РМ Фарита Мухаметшина в МИДЕИ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Позиция Министерства иностранных дел и евроинтеграции в связи с визитом в Республику Молдова вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина — это позиция всего лишь одной политической партии и имеет мало общего с государственными интересами Республики Молдова, заявил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети facebook.

Додон подтвердил своё участие в проведении мероприятий с участием Рогозина 28 и 29 июля в Кишиневе и Бендерах.

«Комментарий МИДЕИ о необходимости смены миротворческой операции на миссию гражданских наблюдателей под международным мандатом не учитывает существующие реалии в этом вопросе», — отметил Додон.

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По его словам, «необходимо добиться серьёзного прорыва в процессе политического урегулирования приднестровского вопроса, то есть создать соответствующие условия для переговорного процесса».

«Инициировать пересмотр Соглашения от 1992 года, подписанного президентами Молдовы и России, которое регламентирует действующую миротворческую операцию, можно только путём выхода одной из сторон из достигнутых договорённостей в 1992 году. Готова ли Молдова сегодня к выходу из данного Соглашения? Уверен, что категорически нет», — подчеркнул глава государства.

Также он предложил «создать реальные предпосылки для поэтапного и системного продвижения процесса приднестровского урегулирования в контексте определения правового статуса Приднестровья в составе Молдовы и соответствующей системы гарантий, в рамках которой предусмотреть и трансформацию нынешней миротворческой операции».

«Такой подход исходит из учета государственных интересов, а не амбиций той или иной политической партии. Выражаю признательность российской стороне за подтверждение своего участия в запланированных мероприятиях», — заключил Додон.

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