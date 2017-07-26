У Молдовы появится второе знамя

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил в среду в ходе встречи с журналистами в Кондрице, что выступил с законодательной инициативой об утверждении исторического флага Республики Молдова.

«Смены государственного флага не будет. Есть государственный флаг, который регламентируется Конституцией. Предлагаемое нами знамя будет историческим, знаменем Штефана Великого. Исторические знамена есть во многих странах — это распространенная практика», — отметил Додон.