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17:50 (мск), источник: Sputnik.md

У Молдовы появится второе знамя

У Молдовы появится второе знамя, заявил президент страны Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил в среду в ходе встречи с журналистами в Кондрице, что выступил с законодательной инициативой об утверждении исторического флага Республики Молдова.

«Смены государственного флага не будет. Есть государственный флаг, который регламентируется Конституцией. Предлагаемое нами знамя будет историческим, знаменем Штефана Великого. Исторические знамена есть во многих странах — это распространенная практика», — отметил Додон.

По его словам, он также намерен выдвинуть законопроект о запрете в стране любых организаций, выступающих за ликвидацию государственности Молдовы.

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