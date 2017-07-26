Кабмин одобрил кандидатов, которые возглавят восемь министерств
Премьер Павел Филип огласил список имён тех, кто возглавит восемь из девяти министерств. Кабмин кандидатов одобрил. А вот должность главы министерства обороны пока остаётся вакантной.
Премьер Павел Филип огласил список имён тех, кто возглавит восемь из девяти министерств. Кабмин кандидатов одобрил. А вот должность главы министерства обороны пока остаётся вакантной.
Министерство экономики и инфраструктуры возглавит Октавиан Калмык, внешнеполитическое ведомство — Андрей Галбур. Свои кресла также сохранили министр финансов Октавиан Армашу и министр юстиции Владимир Чеботарь. Остался на своём посту и глава МВД Александр Жиздан. А вот новое министерство просвещения, культуры и науки возглавит Моника Бабук. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты — Стелла Григораш. Министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды назначен Василиий Бытка. Кто возглавит министерство обороны ещё неизвестно. Пока управлять им будет
«Нам предстоит много работы. Я говорил об этом раньше. Возможно, это будет самый трудный период реализации реформ. Прошу вас сохранить тот же темп, но продолжить с ещё большей ответственностью», — сказал
Вскоре должны назначить генерального секретаря правительства, его заместителей, а также госсекретарей в рамках ведомств.