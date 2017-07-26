Кабмин одобрил кандидатов, которые возглавят восемь министерств

Источник: Publika.md

Министерство экономики и инфраструктуры возглавит Октавиан Калмык, внешнеполитическое ведомство — Андрей Галбур. Свои кресла также сохранили министр финансов Октавиан Армашу и министр юстиции Владимир Чеботарь. Остался на своём посту и глава МВД Александр Жиздан. А вот новое министерство просвещения, культуры и науки возглавит Моника Бабук. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты — Стелла Григораш. Министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды назначен Василиий Бытка. Кто возглавит министерство обороны ещё неизвестно. Пока управлять им будет вице-министр Георгий Галбура.

«Нам предстоит много работы. Я говорил об этом раньше. Возможно, это будет самый трудный период реализации реформ. Прошу вас сохранить тот же темп, но продолжить с ещё большей ответственностью», — сказал премьер-министр Павел Филип.