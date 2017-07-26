Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
21:27 (мск), источник: Интерфакс

На должность губернатора Свердловской области претендуют семь человек

26 июля. Interfax-Russia.ru — Избирательная комиссия Свердловской области в среду в 18:00 завершила прием документов от кандидатов в губернаторы региона, в итоге их сдали семь человек из 11 заявившихся, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облизбиркома.

Источник: Reuters

«Последним, кто сдал документы, в том числе листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, стал кандидат от “Российского общенародного союза” Иван Волков. В избирком он пришел в 17:50», — отметил собеседник агентства.

Теперь у облизбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и принять решение, регистрировать кандидатов либо отказать в регистрации.

Как сообщалось, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

Листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и другие необходимые для регистрации документы, кроме И. Волкова, предоставили Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Константин Киселев от «Зеленых» и Е. Куйвашев от «Единой России».

Четыре кандидата выбыли из предвыборной гонки. Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах. В среду стало известно, что муниципальный фильтр не прошла кандидат от «Патриотов России», серебряная медалистка Олипиады-2004 по легкой атлетике Олесю Красномовец.

Подписи депутатов также не сдали Олег Сотников, выдвинутый «Партией ветеранов России» и кандидат партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
В Киеве объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Россиянина задержали в Греции за отмывание денег через биткоины
Путин запретил уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе
Вертолет миротворцев ООН разбился на севере Мали
Завершено расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребывания
Спорт
Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру В «Манчестер Сити» Гвардиола уже приобрёл игроков на сумму € 453 млн
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь