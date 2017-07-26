На должность губернатора Свердловской области претендуют семь человек

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«Последним, кто сдал документы, в том числе листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, стал кандидат от “Российского общенародного союза” Иван Волков. В избирком он пришел в 17:50», — отметил собеседник агентства.

Теперь у облизбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и принять решение, регистрировать кандидатов либо отказать в регистрации.

Как сообщалось, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

Листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и другие необходимые для регистрации документы, кроме И. Волкова, предоставили Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Константин Киселев от «Зеленых» и Е. Куйвашев от «Единой России».

Четыре кандидата выбыли из предвыборной гонки. Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах. В среду стало известно, что муниципальный фильтр не прошла кандидат от «Патриотов России», серебряная медалистка Олипиады-2004 по легкой атлетике Олесю Красномовец.