Додон рассказал, какие вопросы обсудит с Рогозиным

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон в рамках встречи с журналистами в среду рассказал об основных вопросах, которые намерен обсудить с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным во время его визита в Молдову.

Заместитель главы правительства РФ будет находиться в Молдове 28—29 июля .

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«Сегодня мне подтвердили, что визит состоится. Уже запланирована двусторонняя встреча со мной во второй половине дня пятницы. Мы поговорим обо всем, что касается торговли, амнистии мигрантов, которые работают в России. Есть вопросы по Приднестровью, которые мы планируем обсудить», — сказал глава государства.

Додон подчеркнул, что впервые они вдвоем отправятся в Приднестровье, где состоится трехсторонняя встреча с лидером ПМР Вадимом Красносельским. После этого Додон и Рогозин также вместе вернутся на правый берег Днестра.