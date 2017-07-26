В Киеве объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства
Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, сообщает телеканал ТСН.
Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, сообщает телеканал ТСН.
В ведомстве объяснили, что запрос о законности получения Саакашвили украинского паспорта в прокуратуру направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Лозовой. Запрос был переадресован в ГМСУ, где выяснили, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили нарушил положение «Закона о гражданстве», указав ложные данные. Так, он сообщил, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в мае 2015 года он уже был заочно арестован в Грузии.
В результате решение о лишении гражданства бывшего одесского губернатора приняла Комиссия по вопросам гражданства, а соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.
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