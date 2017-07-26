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20:00 (мск), источник: РБК

В Киеве объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, сообщает телеканал ТСН.

Источник: AP 2017

В ведомстве объяснили, что запрос о законности получения Саакашвили украинского паспорта в прокуратуру направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Лозовой. Запрос был переадресован в ГМСУ, где выяснили, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили нарушил положение «Закона о гражданстве», указав ложные данные. Так, он сообщил, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в мае 2015 года он уже был заочно арестован в Грузии.

В результате решение о лишении гражданства бывшего одесского губернатора приняла Комиссия по вопросам гражданства, а соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.

Позже пресс-служба ГМСУ указала на своем сайте, что основанием для лишения гражданства стало нарушение Саакашвили закона вследствие «сознательного представления неправдивых сведений».

Комментарии
6
Брис Борисович
Ну ,теперь,только в гейропу,например в польшу..Как нибудь примажется,вместе с иудой от гайдара...Рука не поднимается писать их фамилии и страны,с большой буквы.
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Глас Божий
Ну Потрох, ну редиска! Сначала дал Мишане гражданство, а как только он перестал плясать под его дудку и покатил на Педро бочку, сразу нашлись нарушения и пришло наказание. А как будто раньше никто не знал про тёмные дела Мишани?
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Шура Бедламов
ну б..я..опять агент кремля..
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