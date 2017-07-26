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23:06 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Израиля принял закон о 9 мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией.

Источник: РИА Новости

Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

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Депутаты единогласно утвердили законопроект, одобренный накануне в двух редакциях и в среду сведенный воедино в профильной комиссии. Во втором и третьем чтениях документ получил 49 и 53 голоса соответственно.

«Это наш долг — и как парламентариев, и как граждан Государства Израиль, сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более полутора миллионов евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов», — сказал один из авторов документа, депутат НДИ (партия «Наш дом Израиль») Одед Форер.

«Сегодня еще один день победы», — выговорил по-русски министр образования, лидер влиятельной партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт.

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Датой празднования в Израиле закон определяет 9 мая, что соответствует традициям бывшего СССР и отличается от практики западных стран, где день разгрома нацистской Германии отмечают 8 мая. В школах религиозного сектора допускается возможность, по решению министерства образования, проводить торжественные мероприятия по еврейскому календарю — 26 дня месяца ияра, на который пришлось 9 мая в 1945 году.

Среди основных положений законопроекта — выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы Победы, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Документ предписывает отмечать 9 мая торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.

День Победы израильтяне празднуют шире того «обязательного минимума», который прописан в документе, но впервые традиция закреплена отдельным законом.

Комментарии
2
Дмитрий Анатольевич Владимиров
Ну вот!!! теперь этот день окончательно войдет в мировую историю как день еврейской победы в войне евреев с немцами (еще один пурим) .....а кто такие русские меньше чем через 1000 лет уже и не вспомнят, как не помнят филистимлян, вавилонян и т. д. ....
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Глас Божий
Вот это поворот! Фашисты вздрогнут! Евреи будут мстить фашистам по-своему - праздновать День Победы, день разгрома фашизма в Европе!
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