Трамп пожертвовал $100 тысяч из зарплаты министерству образования

Источник: AP 2017

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По ее словам, пожертвование пойдет на «программы, которые помогают мальчикам и девочкам стать лидерами». Министр образования Бетси Девос выступила на брифинге и поблагодарила Трампа.

Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.