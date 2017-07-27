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12:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Муниципальный фильтр изменят, но не отменят. Элла Памфилова пересмотрела свою позицию

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с партийцами в Пятигорске заявила, что полностью отменять муниципальный фильтр на выборах глав регионов не стоит, а «нужно сделать его более демократичным». До сих пор госпожа Памфилова выступала за его отмену. На предстоящих губернаторских выборах всем реальным конкурентам врио глав регионов не удалось пройти фильтр, что не помешало госпоже Памфиловой призвать «провести честные прозрачные выборы, которые вызвали бы доверие у граждан страны».

Источник: РИА "Новости"

Выступая в Пятигорске перед представителями местных отделений партий и общественных движений, глава ЦИКа заявила, что настал момент, когда нужно «восстановить доверие к выборам». Госпожа Памфилова подчеркнула, что это позиция президента, который требует, чтобы на предстоящих выборах не было никаких фальсификаций, а было все «честно и прозрачно». Отвечая на вопросы по поводу применения на губернаторских выборах муниципального фильтра, на который поступает много жалоб, глава ЦИКа заявила, что полностью отменять его не стоит, поскольку если не ставить никаких фильтров, то «вы сами завтра, извините, взвоете, какие проходимцы пошли и фейковые партии». По ее мнению, нужно сделать фильтр более демократичным, пересмотреть планку в 10%, которую установили заксобрания в ряде регионов, как, например, в Ставропольском крае. Возможно, стоит дать право депутатам ставить не одну подпись, а несколько, чтобы фильтр «не служил препятствием для крупных конкурентов», сказала Элла Памфилова.

Ранее Элла Памфилова придерживалась противоположной точки зрения.

Еще в конце июня, после первого заседания рабочей группы по избирательному законодательству в администрации президента (АП), глава ЦИКа сказала, что не исключает отмены муниципального фильтра на губернаторских выборах в будущем. По ее словам, на заседании рабочей группы против него высказались все участники совещания, включая представителей партий и экспертов: «К сожалению, к этой избирательной кампании не успели их отменить. Надеюсь, что в регионах, где будут выборы проходить, руководители регионов сделают все возможное, чтобы никаких бюрократических препятствий кандидатам не было, подошли демократично. Надеюсь, что в будущем мы эту проблему решим и отменим (муниципальный фильтр.— “Ъ”)».

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Однако именно фильтр отсек от участия в избирательной кампании 2017 года главных оппонентов врио губернаторов, лишив сентябрьские выборы какой-либо интриги. Максимальный фильтр (10%) установлен в трех регионах (Новгородская и Томская области, Севастополь), минимальный (5%) — в Белгородской и Ярославской областях. В Севастополе не смог преодолеть фильтр главный конкурент врио главы Дмитрия Овсянникова экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко. Муниципальный фильтр в Бурятии (7%) не смог преодолеть кандидат от КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Не собрал необходимого количества подписей муниципальных депутатов (фильтр 7,9%) кандидат в губернаторы Свердловской области от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Отметим, что единства в вопросе отмены фильтра нет и у других представителей власти.

Так, о возможности его отмены 23 июля сказал первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Однако, по его мнению, делать это нужно только в том случае, если фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы. Его поддержал зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, сказавший, что партия готова обсуждать вопрос о корректировке фильтра. Однако против этого выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что фильтр был принят, «чтобы не допустить к выборам случайных людей» и чтобы «не превращать выборы в несерьезную историю».

На совещании с участием полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олега Белавенцева, представителей исполнительной власти субъектов СКФО и глав региональных избиркомов госпожа Памфилова говорила о необходимости проведения на Кавказе честных выборов. Причем, по словам председателя ЦИКа, важно не то, как российские выборы воспринимают «где-то там, за рубежом», но «на порядок важнее, как это воспринимают наши граждане». Господин Белавенцев отметил, что в ходе прошлогодней кампании были «определенные нелицеприятные факты», в частности в Дагестане, ставшие «темой для обсуждения в СМИ и серьезного анализа и реагирования на уровне Центральной избирательной комиссии». Госпожа Памфилова подчеркнула, что республики СКФО — «полноценные субъекты», после чего трансляция с совещания была прервана. После его окончания глава ЦИКа пояснила, что в комиссии готовы реагировать на нарушения, но главное, чтобы это была «достоверная информация». В противном случае «мы будем предметно опровергать недобросовестные суждения от людей, которые не знают специфики Северного Кавказа, давать отпор лгунам, бить по рукам», заявила госпожа Памфилова.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Софья Самохина, Иван Синергиев

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