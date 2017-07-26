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22:38 (мск), источник: РБК

Франция начнет оформлять визы россиянам за двое суток

Власти Франции сократят срок выдачи туристической визы до двух суток для граждан десяти иностранных государств, в том числе России. Об этом премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил в ходе презентации плана правительства по повышению привлекательности Франции для туристов.

Источник: Reuters
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«Мы берем обязательства выдавать визы в течение 48 часов для десяти новых стран, включая Россию», — заявил глава правительства. Согласно заявлению пресс-службы министерства туризма Франции, сроки визового дедлайна будут установлены во время наибольшего туристического потока. В другие периоды срок выдачи виз не превысит десяти дней.

​Переход на новый срок оформления виз начнется 1 ноября 2017 года для России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индии и Индонезии. С 30 июня 2018 года режим распространится на Саудовскую Аравию и Вьетнам. Как уточняют в министерстве, «ускоренный режим» с прошлого года уже действует для граждан Сингапура, ЮАР, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Турции.

Также в министерстве намерены сократить норматив времени на паспортный контроль в аэропортах Франции до 30 минут для граждан стран Евросоюза и до 45 минут для граждан других государств начиная с 1 января 2018 года. ​

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Комментарии
1
Vova @
А крымчанам?
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