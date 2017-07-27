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01:34 (мск), источник: РБК

Медведев назвал «трагикомедией» лишение Саакашвили украинского паспорта

Премьер Дмитрий Медведев рассказал «об удивительной судьбе» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после лишения его гражданства Украины. Глава правительства назвал эту ситуацию «фантастической трагикомедией».

Источник: AP 2017

Дмитрий Медведев в своем Facebook прокомментировал ситуацию вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко лишил украинского паспорта.

Глава российского правительства назвал удивительной судьбу бывшего грузинского лидера.

Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины.
Дмитрий Медведев

Медведев подчеркивает, что его удивляют действия украинских властей, которые сначала приняли Саакашвили в гражданство своей страны, сделали его губернатором украинского региона, а потом отняли у него паспорт и согласились на его экстрадицию в Грузию.

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«Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on», — написал премьер-министр.

В среду, 26 июля, Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как пояснили миграционной службе республики, такое решение было принято из-за того, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили указал ложные данные, чем нарушил положение «Закона о гражданстве».

По словам источника издания «Украинская правда» в окружении президента Петра Порошенко, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он скрыл информацию о своей судимости. Как уточнил собеседник, по экс-губернатору заведено «несколько тяжелых дел в Грузии».

Комментарии
5
Руслан Мамин - Сибиряк
Живёшь сам, давай жить другим. Закон жизни.
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Алексей Мещеряков
ты будешь смеяться....но пью и воруют абсолютно везде....и в России далеко не самый высший показатель....
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Александр Михайлов
А что Петро принимая Мишаню не знал что тот преступник??? Петюне впору самому задуматься куда драпать))))
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