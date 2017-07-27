Медведев назвал «трагикомедией» лишение Саакашвили украинского паспорта

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Дмитрий Медведев в своем Facebook прокомментировал ситуацию вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко лишил украинского паспорта.

Глава российского правительства назвал удивительной судьбу бывшего грузинского лидера.

Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Дмитрий Медведев

Медведев подчеркивает, что его удивляют действия украинских властей, которые сначала приняли Саакашвили в гражданство своей страны, сделали его губернатором украинского региона, а потом отняли у него паспорт и согласились на его экстрадицию в Грузию.

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«Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on», — написал премьер-министр.

В среду, 26 июля, Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как пояснили миграционной службе республики, такое решение было принято из-за того, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили указал ложные данные, чем нарушил положение «Закона о гражданстве».