Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев
Чиновникам и военным президент вручил копии сабли Симона Боливара. Американские санкции глава государства назвал «незаконными и вопиющими».
Чиновникам и военным президент вручил копии сабли Симона Боливара. Американские санкции глава государства назвал «незаконными и вопиющими».
ТАСС, 27 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции. Церемония транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро назвал подарок «выражением моральной поддержки» тем, кто «пострадал от нападок правительства США».
«Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции», — сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются «незаконными и вопиющими».
Ранее власти США сообщили о введении санкций в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы. По словам представителя американской администрации, Вашингтон может рассмотреть более широкие экономические меры в случае проведения выборов в Конституционную Ассамблею (КА) Венесуэлы.
Решение Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения проведения предварительного референдума, вызвало критику со стороны Генеральной прокуратуры и оппозиции, контролирующей парламент, и привело к обострению ситуации в Венесуэле. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, назначены на 30 июля.