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01:52 (мск), источник: ТАСС

Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

Чиновникам и военным президент вручил копии сабли Симона Боливара. Американские санкции глава государства назвал «незаконными и вопиющими».

Источник: AP 2017

ТАСС, 27 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции. Церемония транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

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Мадуро назвал подарок «выражением моральной поддержки» тем, кто «пострадал от нападок правительства США».

«Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции», — сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются «незаконными и вопиющими».

Ранее власти США сообщили о введении санкций в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы. По словам представителя американской администрации, Вашингтон может рассмотреть более широкие экономические меры в случае проведения выборов в Конституционную Ассамблею (КА) Венесуэлы.

Решение Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения проведения предварительного референдума, вызвало критику со стороны Генеральной прокуратуры и оппозиции, контролирующей парламент, и привело к обострению ситуации в Венесуэле. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, назначены на 30 июля.

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