Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных
Евгений Корж получил на руки прокурорское представление.
Евгений Корж получил на руки прокурорское представление.
Прокуратура города Уссурийск Приморского края в ходе проверки исполнения законодательства при предоставлении муниципальных услуг выявила нарушения в деятельности муниципалитета. Надзорные мероприятия были организованы по жалобе местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Проверяющие установили факты нарушений должностным лицом городской администрации требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», повлекшие предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков.
С целью устранения выявленных нарушений закона городским прокурором внесено представление главе администрации Уссурийского городского округа.
Во исполнение требований прокурора два должностных лица администрации привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме этого, по постановлению прокурора, начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.