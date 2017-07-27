Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных

Прокуратура города Уссурийск Приморского края в ходе проверки исполнения законодательства при предоставлении муниципальных услуг выявила нарушения в деятельности муниципалитета. Надзорные мероприятия были организованы по жалобе местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратура Приморья.

Во исполнение требований прокурора два должностных лица администрации привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме этого, по постановлению прокурора, начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.