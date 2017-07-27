Новому министерству в Хабаровском крае наконец-то назначили руководителя
Распоряжение об этом подписал губернатор Вячеслав Шпорт.
Распоряжение об этом подписал губернатор Вячеслав Шпорт.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Новым министром внутренней и информационной политики Хабаровского края стал Сергей Комаров. Соответствующее распоряжение подписал Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в
Напомним, 15 мая губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о создании нового министерства — министерства внутренней и информационной политики. В связи с этим действовавшие ранее главное краевое управление по внутренней политике и краевой комитет по печати должны быть упразднены.
25 июля губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении Сергея Комарова на должность министра внутренней политики и информации Хабаровского края.
Справка: Комаров Сергей Иванович родился 27 сентября 1964 года в городе Вильнюсе Литовской ССР.
В 1982 году поступил в Высшее пограничное
Военную службу в Краснознаменном Восточном пограничном округе КГБ СССР проходил на различных воинских должностях в период с 1986 по 1994 годы. В 1994 году поступил в Академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации (г. Москва), которую окончил в 1997 году.
По окончании Академии был направлен для прохождения дальнейшей военной службы в Краснознаменный Дальневосточный пограничный округ, где прошел воинские должности от начальника отделения управления пограничного отряда до заместителя начальника пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Воинское звание полковник. За период военной службы награжден тремя государственными наградами, 40 ведомственными медалями и знаками.
26 января 2015 года назначен на должность начальника Главного управления внутренней политики губернатора и Правительства края.
Женат, имеет сына и дочь.