Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Конфликт на свадьбе перерос в массовую драку со стрельбой
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
04:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новому министерству в Хабаровском крае наконец-то назначили руководителя

Распоряжение об этом подписал губернатор Вячеслав Шпорт.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Новым министром внутренней и информационной политики Хабаровского края стал Сергей Комаров. Соответствующее распоряжение подписал Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Напомним, 15 мая губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о создании нового министерства — министерства внутренней и информационной политики. В связи с этим действовавшие ранее главное краевое управление по внутренней политике и краевой комитет по печати должны быть упразднены.

25 июля губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении Сергея Комарова на должность министра внутренней политики и информации Хабаровского края.

Справка: Комаров Сергей Иванович родился 27 сентября 1964 года в городе Вильнюсе Литовской ССР.

В 1982 году поступил в Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова, которое окончил в 1986 году и был направлен для прохождения дальнейшей военной службы в Краснознаменный Восточный пограничный округ КГБ СССР (г. Алма-Ата).

Военную службу в Краснознаменном Восточном пограничном округе КГБ СССР проходил на различных воинских должностях в период с 1986 по 1994 годы. В 1994 году поступил в Академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации (г. Москва), которую окончил в 1997 году.

По окончании Академии был направлен для прохождения дальнейшей военной службы в Краснознаменный Дальневосточный пограничный округ, где прошел воинские должности от начальника отделения управления пограничного отряда до заместителя начальника пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Воинское звание полковник. За период военной службы награжден тремя государственными наградами, 40 ведомственными медалями и знаками.

26 января 2015 года назначен на должность начальника Главного управления внутренней политики губернатора и Правительства края.

Женат, имеет сына и дочь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Белый дом: закон о санкциях против России могут изменить
Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь