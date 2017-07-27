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04:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские депутаты уточнили льготы в обмен на инвестиции

Приморские депутаты уточнили льготы в обмен на инвестиции.

Источник: Reuters

Изменения в краевой закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» рассмотрели депутаты на очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края, сообщает ИА «Deita.ru».

Как сообщил директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, поправки связаны с принятыми изменениями в Налоговый кодекс и призваны устранить неясность в налогообложении участников региональных инвестиционных проектов.

Администрация края предложила установить льготу с момента, когда участник инвестиционной деятельности получает первые доходы. В предыдущей редакции закона льгота давалась с момента получения первой прибыли. Для ясности правоприменения, поправки действуют на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, то есть с начала налогового периода.

По мнению департамента экономики и развития предпринимательства, данные поправки не ухудшают положение налогоплательщиков. Собственно, ухудшать пока некому, так как по состоянию на 1 июня 2017 года в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края не включена ни одна организация.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, законопроект был рассмотрен комитетом и рекомендован к принятию. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края утвердили документ сразу в трех чтениях.

Дмитрий Санников.

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