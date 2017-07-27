Дума города Владивостока отказалась от гимна РФ

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Дума города Владивостока четвёртого созыва на своём последнем заседании кардинально поправила регламент. Нардепы отменили исполнение гимна РФ в начале заседания. Его заменили на гимн Владивостока. На защиту гимна России встали коммунисты. Ряд депутатов считает, что это неприемлемо, так как принятый гимн города — эстрадная, попсовая мелодия, но не гимн. Тем не менее, большинством голосов Дума поддержала инициативу председателя комитета по МСУ Михаила Веселова (ЕР). Изменения коснутся уже нового созыва, сообщает ИА PrimaMedia.

Автор инициативы уточнил, что комитет дал отрицательное заключение по этому вопросу, но совет Думы поддержал предложение включить его в повестку. Как пояснил Веселов, предлагается исполнять гимн Владивостока при открытии заседаний Думы.

Депутат Андрей Галицких попросил уточнить, зачем устраивать в гордуме «великое стояние» при прослушивании двух гимнов — России и Владивостока. Но оказалось, что речь идёт о замене гимна — вместо гимна РФ будет играть местный гимн, принятый депутатами ранее.

Депутат Михаил Веселов уточнил, что он длится 3 минуты 17 секунд, так что «великого стояния» нардепов не случится. Идею публично поддержал справорос Александр Юртаев, а вот другие представители оппозиции были против.

Депутат Павел Ильницкий (КПРФ) отметил, что вопрос спорный.

— Его нужно доработать. Может быть по праздникам начинать заседания с него, а в остальные заседания будет гимн России. Мелодия ведь спорная, эстрадная. Есть же разница — гимн России, настоящий гимн, и эстрадная музыка, — сказал Ильницкий.

Его поддержал Андрей Галицких.

— На набережной его можно слушать, вальсировать под него. У нас же тут не та ситуация. Гимн должен быть гимном, а не попсой, — заявил Галицких.