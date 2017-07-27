Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
04:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дума города Владивостока отказалась от гимна РФ

Новый созыв будет открывать заседание под гимн города, оппозиция считает его «эстрадной мелодией».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Дума города Владивостока четвёртого созыва на своём последнем заседании кардинально поправила регламент. Нардепы отменили исполнение гимна РФ в начале заседания. Его заменили на гимн Владивостока. На защиту гимна России встали коммунисты. Ряд депутатов считает, что это неприемлемо, так как принятый гимн города — эстрадная, попсовая мелодия, но не гимн. Тем не менее, большинством голосов Дума поддержала инициативу председателя комитета по МСУ Михаила Веселова (ЕР). Изменения коснутся уже нового созыва, сообщает ИА PrimaMedia.

Автор инициативы уточнил, что комитет дал отрицательное заключение по этому вопросу, но совет Думы поддержал предложение включить его в повестку. Как пояснил Веселов, предлагается исполнять гимн Владивостока при открытии заседаний Думы.

Депутат Андрей Галицких попросил уточнить, зачем устраивать в гордуме «великое стояние» при прослушивании двух гимнов — России и Владивостока. Но оказалось, что речь идёт о замене гимна — вместо гимна РФ будет играть местный гимн, принятый депутатами ранее.

Депутат Михаил Веселов уточнил, что он длится 3 минуты 17 секунд, так что «великого стояния» нардепов не случится. Идею публично поддержал справорос Александр Юртаев, а вот другие представители оппозиции были против.

Депутат Павел Ильницкий (КПРФ) отметил, что вопрос спорный.

— Его нужно доработать. Может быть по праздникам начинать заседания с него, а в остальные заседания будет гимн России. Мелодия ведь спорная, эстрадная. Есть же разница — гимн России, настоящий гимн, и эстрадная музыка, — сказал Ильницкий.

Его поддержал Андрей Галицких.

— На набережной его можно слушать, вальсировать под него. У нас же тут не та ситуация. Гимн должен быть гимном, а не попсой, — заявил Галицких.

Прервал прения руководитель фракции ЕР Дмитрий Пенязь. Большинством голосов депутаты поддержали отмену гимна РФ на заседаниях. За проголосовал 21 человек. Против — 6.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Сенаторы США согласовали законопроект по санкциям против России
Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь