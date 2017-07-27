Против главы Канска возбуждено второе уголовное дело

Надежду Качан снова подозревают в халатности. По версии следствия, мэр была осведомлена о ситуации, которая разворачивалась 24 мая. Жилые дома были охвачены огненным штормом. Пожар в итоге уничтожил почти 80 строений. При этом Надежда Качан могла несвоевременно установить режим чрезвычайной ситуации, поздно оповестить горожан об опасности.



«В результате пожара огнём были охвачены дома, тем самым гражданам причинён имущественный ущерб на сумму 7,5 миллионов рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.









