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05:22 (мск), источник: Интерфакс

Американские сенаторы согласовали законопроект по санкциям против России

Санкции затрагивают также Иран и КНДР.

Источник: AP 2017

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Сенат США пришел к соглашению по вопросу о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов представить его на подпись президенту, заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.

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«Я рад сообщить, что мы пришли к соглашению, которое позволит нам положить законопроект на стол президенту», — сказал он журналистам.

Ранее законопроект с ужесточением санкций в отношении трех стран был одобрен палатой представителей. Определенные проблемы с его одобрением сенатом были вызваны тем, что в первоначальном варианте документа, подготовленном сенатом в июне, отсутствовали положения, относящиеся к Северной Корее, они были добавлены палатой представителей.

Как ожидается, сенат проголосует по законопроекту в ближайшее время, после чего он будет направлен на подпись президенту.

Наблюдатели отмечают, что Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия конгресса. Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп изучает законопроект, решение о подписании он примет после того, как документ пройдет обе палаты конгресса.

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