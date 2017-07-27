Американские сенаторы согласовали законопроект по санкциям против России
Санкции затрагивают также Иран и КНДР.
Санкции затрагивают также Иран и КНДР.
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Сенат США пришел к соглашению по вопросу о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов представить его на подпись президенту, заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.
«Я рад сообщить, что мы пришли к соглашению, которое позволит нам положить законопроект на стол президенту», — сказал он журналистам.
Ранее законопроект с ужесточением санкций в отношении трех стран был одобрен палатой представителей. Определенные проблемы с его одобрением сенатом были вызваны тем, что в первоначальном варианте документа, подготовленном сенатом в июне, отсутствовали положения, относящиеся к Северной Корее, они были добавлены палатой представителей.
Как ожидается, сенат проголосует по законопроекту в ближайшее время, после чего он будет направлен на подпись президенту.
Наблюдатели отмечают, что Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия конгресса. Ранее