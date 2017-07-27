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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Восемь человек претендуют на пост мэра Жигаловского района

На пост мэра Жигаловского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, претендуют восемь кандидатов.

Источник: Reuters

Об этом «Байкал Инфо» 27 июля сообщили в Жигаловской территориальной избирательной комиссии. Нынешнего мэра Игоря Федоровского выдвинула партия «Единая Россия». «Гражданская платформа» поддержала пенсионера Георгия Зарукина, который раньше был мэром района. Иркутское региональное отделение ЛДПР выдвинуло технического директора ООО «Торговая компания ПромКомплект плюс» Александра Ситникова.

Остальные — самовыдвиженцы. Это заместитель директора школы № 1 Николай Безродных, врач-стоматолог районной больницы Айк Товмасян (две погашенные судимости), работник администрации Тутурского муниципального образования Максим Тюменцем, директор мебельного салона в Жигалово Олег Ухов (одна погашенная судимость), 21-летний студент ИГУ Никита Недаболюк.

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