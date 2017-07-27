Министр информполитики Хабаровского края: Сейчас занят самым важным- формированием команды
Сергей Комаров ждет решения губернатора по трем своим заместителям.
Сергей Комаров ждет решения губернатора по трем своим заместителям.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Важнейшей кадровой работой занят новоиспеченный глава министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края. На рассмотрение губернатору уже представлены кандидатуры на три замминистерские должности, сообщил корр. ИА AmurMedia министр внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Комаров.
Пока новое ведомство находится на завершающей стадии формирования: министерство проходит юридическую регистрацию, а Положение о министерстве — проверку в Минюсте и прокуратуре. Тем не менее свежеиспеченный министр уже приступил к свои обязанностям, так как этот этап, по его признанию, вообще один из самых важных.
— Работа любого руководителя начинается с формирования команды как юридически, так и практически. Один в поле не воин, поэтому сейчас проходит, наверное, один из самых сложных процессов — назначения. Есть люди, которые хорошо работали, зарекомендовали себя, их кандидатуры и предложили к назначению, и теперь надо, чтобы они нашли себя в тех должностях, которые созданы в новом министерстве, — сообщил Сергей Комаров.
Новый министр уточнил, что штатным расписанием предусмотрены три замминистерских должности, и он уже выдвинул своих кандидатов на все эти вакансии. Сейчас кандидатуры находятся на рассмотрении у губернатора. Все назначения обязательно появятся в информационном поле, никто ничего скрывать не станет, пообещал министр.
Сергей Комаров также сообщил, что как только все организационные вопросы будут решены, состоится — скорее всего, в формате
— Мы будем открыты средствам массовой информации, тем более у нас общие задачи и цели, — сказал министр.
Напомним, вчера стало известно, что согласно распоряжению губернатора новое министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края возглавит Сергей Комаров. Ранее Сергей Комаров возглавлял Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края. Новое министерство объединило несколько структур и подразделений в правительстве края, в том числе входящих в иные министерства.