Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
СМИ: в ЛНР сказали, как ВСУ взорвали союзные посты
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Японская поэзия спорта
06:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Министр информполитики Хабаровского края: Сейчас занят самым важным- формированием команды

Сергей Комаров ждет решения губернатора по трем своим заместителям.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Важнейшей кадровой работой занят новоиспеченный глава министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края. На рассмотрение губернатору уже представлены кандидатуры на три замминистерские должности, сообщил корр. ИА AmurMedia министр внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Комаров.

Пока новое ведомство находится на завершающей стадии формирования: министерство проходит юридическую регистрацию, а Положение о министерстве — проверку в Минюсте и прокуратуре. Тем не менее свежеиспеченный министр уже приступил к свои обязанностям, так как этот этап, по его признанию, вообще один из самых важных.

— Работа любого руководителя начинается с формирования команды как юридически, так и практически. Один в поле не воин, поэтому сейчас проходит, наверное, один из самых сложных процессов — назначения. Есть люди, которые хорошо работали, зарекомендовали себя, их кандидатуры и предложили к назначению, и теперь надо, чтобы они нашли себя в тех должностях, которые созданы в новом министерстве, — сообщил Сергей Комаров.

Читайте также
Новому министерству в Хабаровском крае наконец-то назначили руководителя

Новый министр уточнил, что штатным расписанием предусмотрены три замминистерских должности, и он уже выдвинул своих кандидатов на все эти вакансии. Сейчас кандидатуры находятся на рассмотрении у губернатора. Все назначения обязательно появятся в информационном поле, никто ничего скрывать не станет, пообещал министр.

Сергей Комаров также сообщил, что как только все организационные вопросы будут решены, состоится — скорее всего, в формате пресс-конференции — официальное знакомство со СМИ, общественными организациями, всеми заинтересованными сторонами.

— Мы будем открыты средствам массовой информации, тем более у нас общие задачи и цели, — сказал министр.

Напомним, вчера стало известно, что согласно распоряжению губернатора новое министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края возглавит Сергей Комаров. Ранее Сергей Комаров возглавлял Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края. Новое министерство объединило несколько структур и подразделений в правительстве края, в том числе входящих в иные министерства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Сенаторы США согласовали законопроект по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ищут пропавшего российского моряка
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро заявил о готовности воевать за пределами Венесуэлы
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь