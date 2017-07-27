Министр информполитики Хабаровского края: Сейчас занят самым важным- формированием команды

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Важнейшей кадровой работой занят новоиспеченный глава министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края. На рассмотрение губернатору уже представлены кандидатуры на три замминистерские должности, сообщил корр. ИА AmurMedia министр внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Комаров.

Пока новое ведомство находится на завершающей стадии формирования: министерство проходит юридическую регистрацию, а Положение о министерстве — проверку в Минюсте и прокуратуре. Тем не менее свежеиспеченный министр уже приступил к свои обязанностям, так как этот этап, по его признанию, вообще один из самых важных.

— Работа любого руководителя начинается с формирования команды как юридически, так и практически. Один в поле не воин, поэтому сейчас проходит, наверное, один из самых сложных процессов — назначения. Есть люди, которые хорошо работали, зарекомендовали себя, их кандидатуры и предложили к назначению, и теперь надо, чтобы они нашли себя в тех должностях, которые созданы в новом министерстве, — сообщил Сергей Комаров.

Читайте также Новому министерству в Хабаровском крае наконец-то назначили руководителя

Новый министр уточнил, что штатным расписанием предусмотрены три замминистерских должности, и он уже выдвинул своих кандидатов на все эти вакансии. Сейчас кандидатуры находятся на рассмотрении у губернатора. Все назначения обязательно появятся в информационном поле, никто ничего скрывать не станет, пообещал министр.

Сергей Комаров также сообщил, что как только все организационные вопросы будут решены, состоится — скорее всего, в формате пресс-конференции — официальное знакомство со СМИ, общественными организациями, всеми заинтересованными сторонами.

— Мы будем открыты средствам массовой информации, тем более у нас общие задачи и цели, — сказал министр.