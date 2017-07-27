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06:56 (мск), источник: СуперОмск

Более 80% омичей негативно относились к деятельности Двораковского

Отставке мэра Омска Вячеслава Двораковского предшествовало крупное социологическое исследование, результаты которого оказались не в пользу градоначальника.

Перед уходом в отставку деятельность мэра Омска Вячеслава Двораковского 80% жителей города оценивали негативно. Об этом в интервью kvnews.ru рассказал заместитель губернатора Омской по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков. Исследование проводил региональный центр по связям с общественностью.

«80% омичей, по результатам опросов, действительно относятся к деятельности мэра негативно. Опрос проводил в апреле-мае текущего года РЦСО в рамках госзадания, выборка была достаточной, чтобы говорить о погрешности в 3−5%. Есть и другие структуры, которые проводят опросы, информацию мы от них получаем», — сказал Компанейщиков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 19 июля Омский городской Совет удовлетворил прошение мэра Вячеслава Двораковского об отставке. Исполняющим обязанности мэра был назначен Сергей Фролов.

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