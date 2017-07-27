Более 80% омичей негативно относились к деятельности Двораковского

Перед уходом в отставку деятельность мэра Омска Вячеслава Двораковского 80% жителей города оценивали негативно. Об этом в интервью kvnews.ru рассказал заместитель губернатора Омской по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков. Исследование проводил региональный центр по связям с общественностью.

«80% омичей, по результатам опросов, действительно относятся к деятельности мэра негативно. Опрос проводил в апреле-мае текущего года РЦСО в рамках госзадания, выборка была достаточной, чтобы говорить о погрешности в 3−5%. Есть и другие структуры, которые проводят опросы, информацию мы от них получаем», — сказал Компанейщиков.