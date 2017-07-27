Рекордные 10 человек хотят стать мэром Усолья-Сибирского
Самое большое количество претендентов на выборы мэров, которые пройдут в Иркутской области 10 сентября 2017 года, зафиксировано на выборах мэра
Самое большое количество претендентов на выборы мэров, которые пройдут в Иркутской области 10 сентября 2017 года, зафиксировано на выборах мэра
Как сообщили 27 июля «Байкал Инфо» в Усольской городской территориальной избирательной комиссии, поданы заявления от десятерых человек. Все — мужчины, ранее не судимы. Напомним, прямых всенародных выборов мэра в городе не было 12 лет.
Итак, на кресло мэра претендуют выдвиженцы нескольких партий: КПРФ поддерживает депутата Законодательного собрания Иркутской области Романа Габова, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — преподавателя
Есть четыре самовыдвиженца. Пенсионер, не имеющий места жительства в пределах России Леонид Карнаухов, известный тем, что часто заявляется на муниципальных выборах. Заведующий детсадом № 21, депутат думы города Роман Полинкевич, менеджер по продажам из Киренского района Николай Шевцов. Александр Рожаловский, бывший глава администрации города, он подал заявление последним.
Напомним, сейчас в