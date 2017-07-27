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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Рекордные 10 человек хотят стать мэром Усолья-Сибирского

Самое большое количество претендентов на выборы мэров, которые пройдут в Иркутской области 10 сентября 2017 года, зафиксировано на выборах мэра Усолья-Сибирского.

Источник: Reuters

Как сообщили 27 июля «Байкал Инфо» в Усольской городской территориальной избирательной комиссии, поданы заявления от десятерых человек. Все — мужчины, ранее не судимы. Напомним, прямых всенародных выборов мэра в городе не было 12 лет.

Итак, на кресло мэра претендуют выдвиженцы нескольких партий: КПРФ поддерживает депутата Законодательного собрания Иркутской области Романа Габова, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — преподавателя Русско-азиатский экономико-правовой колледж Владимира Етоева, ЛДПР — главного врача Усольской городской стоматологической поликлиники Вадима Кучарова, «Российский общенародный союз» — пенсионера Валерия Тетерина, «Единая Россия» — директора Дворца культуры Максима Торопкина, «Гражданская платформа» — индивидуального предпринимателя Антона Угланова.

Есть четыре самовыдвиженца. Пенсионер, не имеющий места жительства в пределах России Леонид Карнаухов, известный тем, что часто заявляется на муниципальных выборах. Заведующий детсадом № 21, депутат думы города Роман Полинкевич, менеджер по продажам из Киренского района Николай Шевцов. Александр Рожаловский, бывший глава администрации города, он подал заявление последним.

Напомним, сейчас в Усолье-Сибирском мэром является Любовь Лис, она была выбрана из числа депутатов городской думы. Глава администрации Олег Жилкин был назначен на эту должность, победив в конкурсе три года назад. Институт сити-менеджера был введен в Усолье-Сибирском в 2005 году, в 2013 году дума приняла решение о возврате прямых выборов градоначальника.

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