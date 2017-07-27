Мадуро готов выйти за границы Венесуэлы ради боливарианской революции

Источник: РИА Новости

Если Венесуэла будет разделена, если боливарианская революция будет вынуждена взяться за оружие, мы будем снова сражаться под тем же флагом, и пересечем нашу границу. Николас Мадуро Президент Венесуэлы

При этом лидер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «остановить агрессию» в отношении страны. «И в частности моя речь направлена президенту Дональду Трампу: прекратите агрессию против Венесуэлы, прекратите вмешательство в дела Латинской Америки», — отметил он.

Читайте также Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

Венесуэльский президент назвал «абсолютным безумием» разговоры о блокаде Венесуэлы в США. «Они уже начали блокаду, которую можно назвать косвенной, против нашей финансовой системы», — сказал Мадуро.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. По словам представителя администрации США, эти люди участвуют в коррумпированном режиме Мадуро и в нарушении прав человека.