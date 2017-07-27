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06:41 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро готов выйти за границы Венесуэлы ради боливарианской революции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для защиты интересов боливарианской революции и предотвращения разделения страны руководство страны готово выйти за пределы государства.

Источник: РИА Новости
Если Венесуэла будет разделена, если боливарианская революция будет вынуждена взяться за оружие, мы будем снова сражаться под тем же флагом, и пересечем нашу границу.
Николас Мадуро
Президент Венесуэлы

При этом лидер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «остановить агрессию» в отношении страны. «И в частности моя речь направлена президенту Дональду Трампу: прекратите агрессию против Венесуэлы, прекратите вмешательство в дела Латинской Америки», — отметил он.

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Венесуэльский президент назвал «абсолютным безумием» разговоры о блокаде Венесуэлы в США. «Они уже начали блокаду, которую можно назвать косвенной, против нашей финансовой системы», — сказал Мадуро.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. По словам представителя администрации США, эти люди участвуют в коррумпированном режиме Мадуро и в нарушении прав человека.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.

Комментарии
1
Влера Малютин
странный мадурка, ........эти звезднополосатые твари, не успокоятся пока существуют, только россию обвинять могут в каком то вмешательстве, а за собой геноцида латинской америки не замечают.......хорошо будет если щипать янки начнут
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