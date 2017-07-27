Хризманам, Ашихмину и Чудову продлили срок ареста в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Суд продлил меры пресечения подсудимым по уголовному делу о хищении более чем 5 млрд рублей у Дальспецстроя и Роскосмоса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, а экс-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын бывшего руководителя Дальспецстроя Михаил Хризман находятся под стражей в хабаровском СИЗО. Меры пресечения в отношении фигурантов действуют уже больше года.

Сегодня стало известно, что по решению Дальневосточного окружного военного суда срок ареста фигурантам снова продлили.

«В отношении всех четырех подсудимых меры пресечения оставлены без изменения. Сроки содержания под домашним арестом и арестом в СИЗО продлены на три месяца, до 12 октября 2017 года», — сказала пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Напомним, что судебное разбирательство по делу проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, содержащих гостайну, в том числе по строительству объектов космодрома Восточный в Амурской области.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей. Кроме того, отец и сын Хризманы и Виктор Чудов обвиняются в растрате более чем 100 млн рублей, принадлежавших Дальспецстрою.