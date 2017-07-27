Хризманам, Ашихмину и Чудову продлили срок ареста в Хабаровске
Мера пресечения будет действовать до середины осени.
Мера пресечения будет действовать до середины осени.
Суд продлил меры пресечения подсудимым по уголовному делу о хищении более чем 5 млрд рублей у Дальспецстроя и Роскосмоса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
Напомним, что бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, а
Сегодня стало известно, что по решению Дальневосточного окружного военного суда срок ареста фигурантам снова продлили.
«В отношении всех четырех подсудимых меры пресечения оставлены без изменения. Сроки содержания под домашним арестом и арестом в СИЗО продлены на три месяца, до 12 октября 2017 года», — сказала
Напомним, что судебное разбирательство по делу проходит в закрытом режиме
Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей. Кроме того, отец и сын Хризманы и Виктор Чудов обвиняются в растрате более чем 100 млн рублей, принадлежавших Дальспецстрою.
Потерпевшими по делу признаны Дальспецстрой (ныне Главное