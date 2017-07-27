Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. на программу помощи ипотечным заемщикам
Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.
Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/.
«Минстрою России из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на взнос в уставный капитал АО “Агентство ипотечного жилищного кредитования” в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации», — говорится в пояснительной справке к документу.
Отмечается, что принятое решение позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 20 июля 2017 года.