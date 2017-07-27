Спикер Закдумы Хабаровского края разберется с управлением регконтроля и законом о такси

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Участников таксомоторного рынка Хабаровска всё же привлекут к обсуждению нового закона о такси. Новый нормативный акт необходим для установления норм перевозок в регионе, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Ранее агентство сообщало, что новый законопроект о легковых такси был рассмотрен комитетом Законодательной Думы региона без учета мнения самих перевозчиков. Позднее документ был принят краевыми депутатами в первом чтении на внеочередном заседании парламента.

По мнению Сергея Луговского, не совсем правильным было говорить, что этот закон будет чисто формальным только потому, что ранее на региональном уровне необходимого нормативного акта, который бы регулировал нормы и положения о перевозках, не было.