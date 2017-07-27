Спикер Закдумы Хабаровского края разберется с управлением регконтроля и законом о такси
По мнению Сергея Луговского, новый нормативный акт нельзя назвать просто дублем федерального закона.
По мнению Сергея Луговского, новый нормативный акт нельзя назвать просто дублем федерального закона.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Участников таксомоторного рынка Хабаровска всё же привлекут к обсуждению нового закона о такси. Новый нормативный акт необходим для установления норм перевозок в регионе, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.
Ранее агентство сообщало, что новый законопроект о легковых такси был рассмотрен комитетом Законодательной Думы региона без учета мнения самих перевозчиков. Позднее документ был принят краевыми депутатами в первом чтении на внеочередном заседании парламента.
По мнению Сергея Луговского, не совсем правильным было говорить, что этот закон будет чисто формальным только потому, что ранее на региональном уровне необходимого нормативного акта, который бы регулировал нормы и положения о перевозках, не было.
— Теперь мы его принимаем и он будет действовать. Мы в целом занимаемся вопросом перевозок очень плотно и работаем и с общественностью, и с перевозчиками. Почему к обсуждению конкретно этого нормативного акта не привлекли участников таксомоторного рынка — мне пока не известно. Оргмоменты были все же на инициаторе закона, то есть на управлении регконтроля. Давайте разберемся, дадим поручение привлечь таксистов к обсуждению, — прокомментировал Сергей Луговской.