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07:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Россия и Индия учатся воевать в Приморье

Россия и Индия учатся воевать в Приморье.

Российские и индийские военные определились с планом сухопутной части совместных учений «Индра-2017» на полигоне в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».

Группировка осуществит блокирование указанного района, высадку тактического десанта, отработает вопросы создания гуманитарного коридора, уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. В сухопутной части «Индра-2017», которое пройдет на полигоне «Сергеевский», от ВВО планируется привлечь мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную, самоходную артиллерийскую и реактивную батареи, подразделения противовоздушной обороны, радиационной и химической защиты, разведки.

Всего в сухопутной группировке войск учения будет задействовано до 700 военнослужащих с обеих сторон — сообщает пресс-служба ТОФ.

Михаил Грач.

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