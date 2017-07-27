Россия и Индия учатся воевать в Приморье
Россия и Индия учатся воевать в Приморье.
Россия и Индия учатся воевать в Приморье.
Российские и индийские военные определились с планом сухопутной части совместных учений «Индра-2017» на полигоне в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».
Группировка осуществит блокирование указанного района, высадку тактического десанта, отработает вопросы создания гуманитарного коридора, уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. В сухопутной части «Индра-2017», которое пройдет на полигоне «Сергеевский», от ВВО планируется привлечь мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную, самоходную артиллерийскую и реактивную батареи, подразделения противовоздушной обороны, радиационной и химической защиты, разведки.
Всего в сухопутной группировке войск учения будет задействовано до 700 военнослужащих с обеих сторон — сообщает
Михаил Грач.