Шесть человек выдвинулись на пост мэра Тулунского района
Шесть человек выдвинулись на пост мэра Тулунского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года.
Шесть человек выдвинулись на пост мэра Тулунского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года.
Об этом «Байкал Инфо» 27 июля сообщили в районной территориальной избирательной комиссии. Три кандидата уже зарегистрированы.
Нынешнего мэра Михаила Гильдебранта выдвинула «Единая Россия». «Гражданская платформа» поддерживает временно неработающего Сергея Зарубина, «Справедливая Россия» — работника Тулунского лесничества Виктора Харлампьева.
Самовыдвиженцами являются глава Алгатуйского сельского поселения Валерий Холопкин, руководитель филиала «Центральный» иркутского управления