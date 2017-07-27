Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: «Хочу поблагодарить депутатов за плодотворную работу на благо жителей города. Мне как главе города и моим коллегам удалось выстроить конструктивный диалог с представительным органом, что позволило оперативно решать самые острые вопросы. Отмечу, что по многим моментам были дискуссии, но в итоге, это лишь повышало качество работы. Желаю всем коллегам продолжать работу на благо города Владивостока и использовать наработанный опыт в других сферах. Тем, кто собрался на перевыборы, могу пожелать эффективной работы с избирателями, которые и сделают свой выбор 10 сентября».