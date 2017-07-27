Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
Сегодня состоялось последнее заседание думы города четвёртого созыва.
Сегодня состоялось последнее заседание думы города четвёртого созыва.
Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал последнее заседание думы города четвёртого созыва, которое состоялось сегодня, 27 июля, сообщает РИА VladNews.
На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: «Хочу поблагодарить депутатов за плодотворную работу на благо жителей города. Мне как главе города и моим коллегам удалось выстроить конструктивный диалог с представительным органом, что позволило оперативно решать самые острые вопросы. Отмечу, что по многим моментам были дискуссии, но в итоге, это лишь повышало качество работы. Желаю всем коллегам продолжать работу на благо города Владивостока и использовать наработанный опыт в других сферах. Тем, кто собрался на перевыборы, могу пожелать эффективной работы с избирателями, которые и сделают свой выбор 10 сентября».
Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.
Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.